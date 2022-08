Acidente envolve carro e moto e deixa feridos em Valença

Um acidente ocorrido no início da noite de terça-feira, por volta das 18h40min, deixou duas pessoas feridas na Rua Dom Rodolfo Pena, no bairro Fátima, em Valença (RJ).

Os policiais do 10º BPM foram acionados e estiveram no local, mas os envolvidos no acidente já tinham sido levados para o Hospital Escola. Na unidade hospitalar, os agentes foram informados de que o condutor da moto Honda, de 19 anos, tinha quebrado a perna e estava hospitalizado.

A jovem, que conduzia o veículo, VW Gol 1.0 (prata) tinha sido levada para o mesmo hospital, com dores cervicais Ela foi atendida e liberada em seguida. Os envolvidos ficaram de fazer o boletim de ocorrência de trânsito na Delegacia de Polícia.

A Guarda Municipal foi acionada pelos agentes do 10º BPM. Foi constatado de que a jovem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O veículo foi entregue ao namorado da jovem que é habilitado.

As partes não expressaram desejo de confeccionar o Registro de Ocorrência de Trânsito.