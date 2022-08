Copa Rio: Sub-20 do Barra Mansa empata em 0 a 0 com o Audax Rio

Foto: Thiago Lima

Na tarde desta quarta-feira (10/8), a equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube recebeu o Audax Rio no Estádio Leão do Sul, pelo confronto de ida da Copa Rio (Torneio Otávio Pinto Guimarães). A partida de volta será na próxima quarta-feira (17/8) e o vencedor enfrentará o Nova Iguaçu na segunda fase do torneio.

O sub-20 do Barra Mansa passa a voltar as suas atenções para a sequência do Campeonato Carioca (Série B2), quando entrará em campo pelo jogo de ida da semifinal diante do Bonsucesso no próximo domingo (14/8), às 14h45, no Estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro.

Barra Mansa 0x0 Audax Rio

Copa Rio (OPG) – sub-20 | Estádio Leão do Sul | Árbitro: Thiago Dias Paes Raimundo | Barra Mansa: Marcelo; Vianna (Giva), João Guilherme, Cauã Angra e Pedro (Lazaroni); Luizinho (Gustavo), Hallyson e João Victor (Lucca); Carlão, Andrey (Douglas) e Baré. Téc. André Lopes.

# Demais partidas pela 1ª fase da Copa Rio (sub-20):

Bonsucesso 0x2 Friburguense

Campos 0x0 Serrano

Campo Grande 3×1 Gonçalense

São Gonçalo 0x0 Duque de Caxias

Ceres 0x0 Cabofriense

# Jogos de amanhã (11/8):

Serra Macaense x America

Olaria x Pérolas Negras

Por: Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa FC