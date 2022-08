Hemonúcleo de Barra Mansa precisa abastecer estoque sanguíneo

Doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. Unidade fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa, no Centro



O Hemonúcleo de Barra Mansa está convocando a população para ajudar na reposição do estoque da unidade, em especial do tipo sanguíneo AB negativo e B negativo. As doações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. A unidade fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa, no Centro.

Por semana, são totalizadas em média 100 doações, porém, no último mês, o número de doações caiu pela metade, sendo assim, a unidade não é capaz de manter a estabilidade da reserva.

O Hemonúcleo procura por doadores espontâneos que façam parte do grupo O negativo, O negativo, B negativo, B positivo e A positivo. Além disso, pede para que as doações sejam feitas antes da vacinação contra a Covid-19 para que o período de inaptidão pós-vacina, que dura 10 dias, não afete ainda mais o estoque.

Segundo a coordenadora da unidade, Thais Mendes, o número de doações está abaixo do esperado. “As doações diminuíram muito nas últimas semanas. Estamos aproveitando a parceria com a Secretaria de Assistência Social, que está cedendo o estacionamento do setor para os doadores, para dar mais um incentivo”, revelou Thaís.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no centro da cidade.