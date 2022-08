Ônibus escolar que transportava 15 crianças sofre acidente em Itatiaia

Um ônibus escolar que transportava 15 crianças sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Country Club, em Itatiaia. Não houve feridos, mas, por precaução, os estudantes, uma monitora e o motorista foram levadas para o Hospital Municipal Manoel Martins De Barros.

Segundo a prefeitura, o ônibus saiu da pista e ficou com as rodas presas em um buraco ao passar por uma estrada de terra. As crianças, com idades entre 10 a 12 anos, passaram por uma avaliação médica e já foram liberados. Elas estavam de cinto de segurança no momento do acidente.

O ônibus faz parte da frota escolar municipal que leva estudantes dos bairros Vila Pinheiro e Country Club para as escolas Ana Elisa Lisboa Gregori, Campo Belo e Wagner Guimarães.

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos informou que uma vistoria geral no trecho onde aconteceu o acidente será realizada nesta quinta-feira (11), com um trabalho de manutenção da via em pontos onde for necessário. (Foto: Redes Sociais)