PRF detém condutor com ave silvestre na Dutra, em Piraí

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um veículo Fiat Uno Vivace, com placa de Paracambi (RJ), na noite de terça-feira, por volta das 19h40min, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

O veículo era conduzido por um jovem, de 22 anos. Ao ser realizada uma revista no veículo foi encontrada uma gaiola com uma ave silvestre popularmente conhecida como trinca-ferro. O animal estava sem anilha e sem qualquer documentação legal emitida pelos órgãos ambientais.

O jovem foi detido por crime contra a fauna silvestre e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O jovem assinou o termo e se comprometeu a comparecer ao juizado quando for intimado. Ele foi liberado para responder o processo em liberdade.

O animal foi apreendido para ser encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica (RJ).