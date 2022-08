PRF prende jovem com armas na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta quarta-feira, dia 10, uma jovem, de 19 anos, transportando duas armas e munições num ônibus que seguia de Goiânia para o Rio de Janeiro, no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

De acordo com a PRF, na bagagem da passageira, que é da capital goiana, foram encontrados uma pistola calibre .40 com três carregadores; um fuzil calibre 5.56 também com três carregadores; 142 munições calibre 5.56 e uma mira a laser para pistola.

Ela contou aos agentes que receberia R$ 3 mil para transportar os armamentos até a capital fluminense. Ela disse que entregaria as armas na Rodoviária do Rio de Janeiro. A jovem foi apresentada na delegacia de Piraí. (Foto: PRF)