VR oferece neste sábado exames de ultrassonografia transvaginal

Procedimentos serão realizados na Policlínica da Cidadania, com previsão de atender 80 mulheres

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda oferece neste sábado (13) exames de ultrassonografia transvaginal. A ação acontece na Policlínica da Cidadania entre 7h e 13h. A previsão é atender 80 mulheres que já estão na fila de espera por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

O objetivo é aumentar a oferta de exames, oportunizando o atendimento às moradoras de Volta Redonda que não conseguem tempo para realizá-los durante a semana, devido ao expediente de trabalho, por exemplo.

As mulheres que realização os exames serão avisadas pelas Unidades Básicas de Saúde. É necessário levar CPF e/ou cartão do SUS.

Outro mutirão está previsto para o próximo dia 27 deste mês, com o atendimento a mais 150 mulheres.

“Infelizmente ainda temos um alto índice de falta aos exames em dias da semana. A Secretaria Municipal de Saúde propôs uma estratégia que atenda as mulheres em suas necessidades. O Centro de Imagem da Policlínica da Cidadania fará o atendimento em alguns sábados. O primeiro será agora, dia 13”, afirmou Hélia Maia, chefe da Divisão da Média Complexidade da SMS-VR.