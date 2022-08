Quiosque, na Vila Santa Cecília, inaugurado no Dia Internacional da Juventude, terá programação especial de aniversário voltada para os usuários

O Centro Oportunizar de Volta Redonda, quiosque na Vila Santa Cecília voltado para adolescentes e jovens adultos entre 15 e 29 anos com o objetivo de auxiliar na conquista do primeiro emprego ou estágio, além da inserção no Programa Jovem Aprendiz, completa um ano na próxima sexta-feira, 12 de agosto. Inaugurado no Dia Internacional da Juventude, o espaço, que também apoia empresas que querem cumprir a Lei de Aprendizagem, terá programação especial de aniversário.

De acordo com a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, as comemorações começam às 9h e terminam às 17h, e incluem ações voltadas para os jovens, público alvo do Centro Oportunizar.

“Também serão intensificados os serviços de emissão de currículo, criação de e-mail profissional, cadastro em vagas de emprego e estágio, orientação profissional, emissão de Carteira de Trabalho (CTPS) e preenchimento de ficha para o Programa Jovem Aprendiz”, contou.

O Centro Oportunizar conecta os jovens às oportunidades profissionais e de cidadania. Administrado pela Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), o espaço atendeu, em menos de um ano, mais de mil jovens em busca do primeiro emprego, de vagas para estágio e Jovem Aprendiz.

Além dos atendimentos no quiosque, na Rua 16, nº 245, Vila Santa Cecília, o Centro Oportunizar também tem ações nos territórios, levando para as juventudes dos bairros os serviços prestados pelo Centro. O local também realiza ações sociais como o #SeLiga16, que buscou incentivar os jovens que completaram 16 anos ou que iriam que completar 16 anos até a próxima eleição, em 2 de outubro de 2022, a emitirem o título de eleitor.

No eixo da profissionalização, a Coordenadoria da Juventude realizou uma parceria com a Fundação Roberto Marinho e com a OEI (Organização dos Estados Ibero-americanos) Brasil para o projeto Co.liga Digital. A Co.liga é uma escola de Economia Criativa que se organiza nos eixos de educação, trabalho e comunidade, e oferece cursos livres, on-line e totalmente gratuitos.

As especializações são em cinco áreas de Economia Criativa: Patrimônio, Música, Multimídia, Design e Artes Visuais, além de temas transversais que dialogam com os setores de empreendedorismo, cidadania e elaboração de projetos culturais.

E o Centro Oportunizar, com essa parceria, passou a ser um espaço co.ligado, ou seja, o jovem que queira realizar os cursos da Co.liga, mas não possui acesso à internet ou mesmo computador, pode realizá-los no quiosque de segunda à sexta, das 9h às 17h. Foto de arquivo – Secom/PMVR.