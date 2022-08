Homem é preso por agredir e ameaçar ex-mulher em Barra Mansa

Policiais militares prenderam na madrugada desta quinta-feira, um homem, suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-mulher, na residência do casal no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa.

Segundo policiais militares, a vítima, de 26 anos, tentou impedir a entrada do ex-companheiro na residência porque ele estava sob efeito de drogas.

Mesmo assim o agressor, de 25 anos entrou na casa ao quebrar uma porta de vidro e desferiu socos contra o ex-companheira. A jovem disse que ele também tentou enforca-la. O filho pequeno do casal assistiu toda agressão.

Com ferimentos, a mulher ligou para a Polícia Militar que encontrou marcas de sangue no chão da sala e da cozinha. Quando os policiais chegaram, o suspeito de agressão entrou no banheiro e começou a tomar banho.

Ele disse, ainda, para os policiais irem embora e resistiu à prisão. Com ferimentos provocados quando quebrou a porta de vidro, ele foi levado para uma unidade hospitalar.

Quando recebeu alta foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Ele vai responder por lesão corporal decorrente da violência doméstica e ameaça.

Com ferimentos, a mulher foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Boa Vista.