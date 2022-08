Policia Militar apreende suspeito com drogas em Rio das Flores

Policiais militares receberam informação sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na residência de um jovem, de 23 anos, na Rua São José, no bairro Taboas, em Rio das Flores (RJ).

Os agentes foram até o local e foram recebidos pelo pai do suspeito, de 49 anos, que autorizou a entrada dos agentes e acompanhou as buscas. No quarto do suspeito os agentes encontraram um cesto de bambu com 18 sacolés de cocaína.

Ele contou que estava com um total de 225 sacolés de cocaína e que já tinha vendido duas cargas de 75. O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Rio das Flores, onde o suspeito permaneceu preso.