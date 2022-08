Barra Mansa registra caso de paciente com varíola dos macacos

Um caso da doença foi confirmado no município. Homem de 21 anos está em isolamento domiciliar e é acompanhado 24h por equipe de epidemiologia

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, através da Coordenação de Vigilância, informa que o município registrou o primeiro caso de “Monkeypox”. O paciente é um homem de 21 anos que procurou atendimento médico após desenvolver erupção cutânea. Ele segue isolado em casa, com quadro leve e sem casos secundários, sendo monitorado 24h pela equipe de epidemiologia da Pasta.

O Grupo Técnico (GT) de enfrentamento da Secretaria já se reuniu e criou um fluxo de atendimento, orientando toda a rede de Saúde sobre os protocolos e notas técnicas disponíveis para a identificação e notificação dos casos suspeitos.

Os sintomas da doença incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. O período de erupção cutânea ocorre entre um e três dias após o início da febre. Os sinais e sintomas duram de duas a quatro semanas e o período de incubação, quando a pessoa está infectada, é tipicamente de 6 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.

Em caso de apresentação de sintomas e lesões a orientação é de que a pessoa procure uma unidade de saúde mais próxima para avaliação médica.

Monkeypox

A doença, também conhecida como varíola dos macacos, é transmitida quando alguém tem contato próximo com uma pessoa infectada. Apesar do nome, é importante destacar que os macacos podem ser acometidos pela doença, mas não são reservatórios do vírus.

A transmissão ocorre principalmente por meio de contato pessoal com lesões da pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada ou objetos recentemente contaminados como toalhas e roupas de cama. A transmissão por meio de gotículas geralmente requer contato mais próximo entre o paciente infectado e outras pessoas.