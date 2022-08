Fundo Comunitário de Volta Redonda vai investir mais de R$ 370 mil em melhorias

Dando sequência à série de obras que vem realizando ao longo do ano, o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) inicia mais cinco intervenções neste mês de agosto, entre reformas e revitalizações, com mais de R$ 370 mil em investimentos. Com prazo de conclusão de aproximadamente dois meses, as obras acontecerão nos bairros Brasilândia, Volta Grande, Vila Mury, Conforto e Vila Americana.

No Brasilândia, será feita requalificação do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do bairro. O espaço será transformado para que abrigue uma casa inclusiva, incluindo novos banheiros com acessibilidade, e um espaço para reuniões e atividades do Cras. A reforma envolve também adequação dos cômodos para quartos e sala, e o local receberá novo piso e pintura geral.

Outros dois locais que receberão melhorias são as pistas de skate dos bairros Vila Mury e Conforto. Os dois projetos contemplam reforma geral com troca de piso e pintura do entorno. Na Vila Mury, a pista receberá conserto de bancos e pintura do guarda-corpo. No Conforto, também será feito reparo nas telas de proteção.

Revitalizações

Duas revitalizações também estão entre as obras iniciando neste mês. Uma delas é na Avenida Dr. Guanayr Horst, no bairro Vila Americana. Será feito reparo nas calçadas, instalação de bancos, mesas, além de guarda-corpo com tela em toda a extensão. O local também ganhará um novo espaço de recreação e paisagismo.

No Volta Grande, os moradores serão beneficiados com a revitalização de uma área de lazer ao longo da Rua 1.043. O espaço receberá mesas de jogos com quatro bancos cada; reparo geral e pintura dos bancos, mesas e muretas; e recuperação de meio-fio.

“Além das obras em encostas e outras de infraestrutura que seguimos realizando pelos bairros, principalmente os mais distantes da região central da cidade, buscamos melhorar também outros espaços públicos para proporcionar mais qualidade de vida à população. Tudo planejado seguindo as diretrizes da prefeitura, diretorias Geral e Técnica do Furban, visando atender as demandas e sugestões dos munícipes”, explicou o diretor técnico do Furban-VR, o engenheiro Cristiano Oliveira, ressaltando que a autarquia começou o segundo semestre do ano (julho e agosto) com mais de R$ 780 mil em investimentos para mais de dez bairros. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.