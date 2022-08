Polícia Civil prende homem acusado de estupro de vulnerável

Policiais Civis da 89ª DP com informações do Disque Denúncia prenderam homem acusado do crime de Estupro de Vulnerável praticado em 2021

O crime aconteceu após a vítima conhecer o criminoso através do aplicativo “Tinder”

Policiais Civis da 89ª Delegacia de Polícia, de Resende – coordenados pelo Delegado Titular Ronaldo Aparecido, com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta quinta-feira (11), em Resende, Interior do Estado do Rio de Janeiro, um suspeito foragido da Justiça, com Mandado de Prisão expedido, L.A.C.C.

Após levantamento de dados do setor de Inteligência somado com informações oriundas do Disque-Denúncia, o foragido foi capturado em um chalé localizado na Estrada da Fumaça, no distrito de Fumaça, na cidade de Resende/RJ.

Ele era procurado, porque, em abril de 2021, uma vítima abordou policiais militares em frente ao 19º BPM – Rio Bonito – informando que havia sido estuprada pelo agressor.

A vítima saiu com o autor após conhecê-lo no aplicativo “TINDER” (Site de Relacionamento). Durante o encontro, ele ofereceu algumas doses de bebidas para a vítima que acordou, sem se lembrar de nada do que havia acontecido na noite anterior, com diversos ferimentos e na cama do autor do crime.

Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela 34ª Vara Criminal da Comarca da Capital. O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre foragidos da Justiça, favor ligar nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP “Disque Denúncia RJ”

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.

Com informações: Polícia Civil