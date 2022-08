Polícia Militar recupera bicicleta furtada em Valença

Policiais militares do 10º BPM recuperaram no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 12h30min, uma bicicleta que tinha sido furtada na Rua Barão de Aliança, no bairro Aparecida, em Valença (RJ).

A vítima, uma mulher de 47 anos, solicitou a ajuda dos policiais militares e contou que a bicicleta é do seu filho. Ela informou que havia conseguido imagens de câmeras de monitoramento do local onde o autor aparece nas imagens levando o veículo.

Os agentes foram informados que o acusado do furto estaria tralhando em uma obra nas proximidades e que ele morava no bairro Varginha. Os agentes foram até o bairro e conseguiram localizar o endereço do acusado.

Sem questionamento, o homem entrou para o interior de sua residência e voltou com a bicicleta que havia sido furtada. Ele foi levado para a delegacia junto com a bicicleta furtada. Após a ocorrência ele foi liberado e vai responder em liberdade.

