Resende registra primeiro caso da Varíola dos Macacos

A Secretaria de Saúde de Resende registrou nesta quinta-feira, o primeiro caso da Varíola dos Macacos, no município. O paciente é do sexo masculino, tem 33 anos, e está em isolamento em casa, sendo acompanhado por profissionais da saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente passa bem.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, a gestão municipal recebeu um protocolo que recomenda o uso de máscaras principalmente para gestantes, puérperas e lactantes. Essa recomendação é ainda maior em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus.