Um homem apontado como o terceiro envolvido no assassinato de um casal no bairro Cotiara, no dia 1º de maio deste ano, foi preso na quinta-feira (11) pela Polícia Civil de Barra Mansa. Ele foi encontrado no bairro Lazaredo e resistiu à prisão, entrando em luta corporal com o delegado Michel Floroschk, que coordenava a operação para a prisão.

O suspeito acabou dominado pelo delegado, mas Floroschk acabou sofrendo escoriações pelo corpo, enquanto o homem quebrou o braço. Ele está internado sob custódia na Santa Casa de Misericórdia, onde será submetido a uma cirurgia. Na confusão, o delegado de Barra Mansa ainda teve o celular destruído.

À exemplo dos dois primeiros suspeitos, presos no último dia 3, o homem que resistiu estava com mandado de prisão em aberto. Segundo Floroschk, no mesmo dia em que os primeiros foram presos, o terceiro envolvido no assassinato do casal foi com comparsas à Colônia Santo Antônio para matar um adolescente de 17 anos, que foi ferido, mas sobreviveu. (Foto: Divulgação)

Foco Regional/Fernando Pedrosa