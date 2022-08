Após paralisação de 40 dias, a equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube volta suas atenções para a disputa da semifinal do Campeonato Carioca (Série B2). O time barra-mansense pega a estrada para enfrentar o Bonsucesso neste domingo (14/8), às 14h45, no Estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro.

A paralisação ocorreu por conta da iniciativa do Tigres do Brasil recorrer ao STJD da decisão do TJD/RJ sobre o julgamento do atleta escalado de forma irregular por sua equipe sub-20 em um dos jogos do Campeonato Carioca (Série B2). Na decisão, o TJD/RJ impôs a perda de seis pontos à equipe da Baixada Fluminense e, com isso, a FERJ resolveu suspender a competição antes de deliberar sobre alterações na tabela da competição. Por fim, o próprio STJD manteve a decisão anterior.

Assim sendo, a tabela da semifinal foi reformulada com o Goytacaz enfrentando o Campos e o Barra Mansa encarando o Bonsucesso. Nesta fase, Goytacaz e Barra Mansa vão jogar pela vantagem de dois empates. Sub-20 do Barra Mansa – Foto: BMFC (divulgação)

# Confrontos da semifinal sub-20 (Série B2):

14/8/2022 (jogos de ida)

Campos x Goytacaz

Bonsucesso x Barra Mansa

21/8/2022 (jogos de volta)

Goytacaz x Campos

Barra Mansa x Bonsucesso

Por Diogo de Oliveira Paula – Matéria do Blog do Barra Mansa FC