Um homem, de 32 anos, e um adolescente de 16 foram flagrados com drogas, na manhã de sexta-feira, às margens do Rio Paraíba do Sul, na Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Volta Redonda. Os dois foram apreendidas 900 pedras de crack, 165 pinos de cocaína e três folhas contendo 70 etiquetas com informações de venda. Foto: PM/Divulgação