Um homem, de 41 anos, ainda não identificado, entrou no Rio Paraíba do Sul e após nadar alguns metros foi levado pela correnteza e não foi mais visto, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

O fato ocorreu na manhã de sexta-feira, e foi registrado por populares em vídeos nas redes sociais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas a bicicleta do homem foi encontrada.

As buscas estão sendo feitas com um bote e terminaram no início da noite. Hoje pela manhã as buscas vão continuar.