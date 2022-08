Três pistolas, duas espingardas, um revólver e uma réplica de pistola foram apreendidos neste sábado (13) pela Polícia Militar, no distrito de Massambará, em Vassouras. As armas estavam na casa de um homem de 39 anos, na Rua José Machado, onde os agentes encontraram seis carregadores para pistolas de três calibres diferentes, dois coldres, uma cartucheira e um soco inglês, além de 374 munições de diferentes calibres, das quais 310 estão intactas.

A informação sobre a existência do armamento foi levantadas pelo Serviço Reservado do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) apurando um homicídio ocorrido no último dia 3 na localidade. Os policiais descobriram que o endereço seria um ponto ilegal de vendas de armas. (Foto: Polícia Militar)