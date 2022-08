Com público estimado pela GM de mais de 13 mil pessoas, projeto foi realizado em parceria pela Prefeitura, Aciap-VR, Sicomércio e CDL-VR

Um bairro lotado de consumidores e pessoas aproveitando serviços e diversão durante todo o sábado nas principais ruas comerciais do bairro Santo Agostinho. Com estimativa de mais de 13 mil pessoas feita pela Guarda Municipal de Volta Redonda, foi assim a quarta edição do “Rua de Compras”, especial Dia dos Pais, realizada em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas). A iniciativa busca fomentar o comércio local, reunindo também ações sociais, de saúde, esporte, lazer, cultura e gastronomia.

O público que circulou pelo bairro pode aproveitar as comidas especiais dos foodtrucks, brinquedos infláveis gratuitos, expositores de artesanato, carros antigos, motos, pedal solidário e eventos culturais, como apresentações do Coral Municipal e músicos locais. As pessoas que queriam se vacinar contra Covid-19 e Influenza (gripe) puderam ir a Unidade de Saúde que fica nesta rua central do bairro. As secretarias de Ação Comunitária (Smac), Meio Ambiente (SMMA), Cultura (SMC), Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) também participaram oferecendo serviços e prestando informações às pessoas. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) fizeram um esquema de segurança e controle do trânsito para o evento.

Dona Maria Bertucci, moradora local, levou os dois bisnetos e uma neta para se divertir com as atividades da Brinquedolândia da Smac. “Aqui tem diversão para nós e para as crianças. Pra mim está sendo um ótimo programa”, disse ela. A engenheira clínica, Érica Sales,que mora no Parque do Contorno, levou o filho Bento, 2 anos ao evento. O garotinho foi convidado para entrar e um dos carros da Guarda Municipal. “Ele se encanta com a Guarda. Acho que ele vai querer ser policial, assim como o pai”, justifica ela, que aproveitou para fazer comprar no comércio local.

Já o empresário e expositor da Fenattech, Arthur César Ribeiro, apresentou no evento as tecnologias da energia solar e do carro elétrico. “Estamos aqui para tirar dúvidas das pessoas sobre os nossos projetos. Trabalhamos com o ponto que faz o recarregamento do carro elétrico, que é através de totens. E, acreditamos que daqui a uns cinco anos a compra de um carro elétrico já será possível para muitas pessoas. Por isso, é importante elas saberem que poderão contar com esses pontos em vários locais e isso vai alavancar a venda dos carros elétricos”, acredita Ribeiro.

Jader Costa, gestor do projeto “Rua de Compras” frisou que os moradores e comerciantes do Santo Agostinho são participativos. “Tivemos uma participação intensa da associação de moradores e dos lojistas daqui que se juntaram para fazer uma grande festa. É um bairro de moradia e as pessoas vieram para aproveitar tudo que foi programado para cá. Foi um dia intenso de diversão e compras aqui no Santo Agostinho “, comemora ele.

Rogério Loureiro, assessor especial da prefeitura, disse que o evento motiva os consumidores a comprarem no bairro. “Estamos impulsionando o comércio e a prefeitura deu todo o suporte para que o evento seja sucesso. Temos diversão, segurança e o Rua de Compras é realizado para incrementar o comércio da cidade”, ressaltou Loureiro.

O prefeito Antônio Francisco Neto ficou no bairro durante toda a manhã. “Fico feliz em ver a população na rua. E, parabenizo ao Loureiro pela dedicação, e a nossa parceria com a Aciap, CDL e Sicomércio. Isso é o que queremos, fortalecer o comércio da cidade, dos bairros. Os comerciantes estão muito felizes com o projeto. O Poder Público está à disposição do comércio e da população em geral. O Rua de Compras tem lazer, diversão e aumenta as vendas, que para o comércio é o mais importante. Parabéns a todos os envolvidos, pois o evento está muito bem organizado”, elogiou o prefeito.