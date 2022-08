Semop e CSN firmam parceria na área de segurança em Volta Redonda

Aproximação entre iniciativa privada e poder público é enaltecida por secretário

A convite da diretoria de segurança da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, participou de reunião esta semana, que teve o objetivo de aproximar a iniciativa privada do Poder Público.

De acordo com o secretário Luiz Henrique, essa interação é importante uma vez que a CSN ocupa uma área muito grande, que acaba causando problemas de segurança, muitas vezes extramuros, necessitando da intervenção das forças de segurança que atuam no município. O secretário aproveitou para apresentar a estrutura da nova secretaria do município, para que tivessem conhecimento de sua abrangência.

“Precisamos nos inteirar dos problemas que sejam de responsabilidade do Poder Público para que possamos agir em conjunto com as demais forças de segurança e chegar à solução eficaz e rápida”, afirmou Luiz Henrique, acrescentando que foi criado um grupo de whatsapp para facilitar e agilizar a comunicação entre as partes.

Também estiveram na reunião o subsecretário da Semop, subtenente Amauri e o coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), subtenente Alexandre.