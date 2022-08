Na segunda fase, Esquadrão de Aço estará no grupo com Mirassol-SP, Botafogo-SP e Aparecidense-GO

O Volta Redonda venceu por 1 a 0 o Campinense-PB e encerrou com vitória a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, em partida disputada neste sábado, dia 13, no estádio Amigão. Lelê marcou o gol tricolor.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço termina na quarta posição e na segunda fase estará no grupo juntamente com Mirassol-SP, Botafogo-SP e Aparecidense-GO.

Antes, o Esquadrão de Aço terá o primeiro jogo da final da A2 do Campeonato Carioca diante do Olaria, quarta-feira, dia 17, às 14h45, na Rua Bariri.

O jogo

Em um primeiro tempo de poucas chances de gol, o Volta Redonda assustava o Campinense nas bolas alçadas na área, porém, sem conseguir criar grandes chances de gol. Por sua vez, os donos da casa não conseguiram assustar o goleiro Vinícius Dias.

A segunda etapa a partida foi mais movimentada. Melhor para o Voltaço, que abriu o placar aos 21 minutos com Lelê, que acertou o ângulo para abrir o placar no Amigão.

Melhor na partida, o Esquadrão de Aço quase ampliou a vantagem aos 28 minutos com Igor Bolt, que finalizou com muito perigo da entrada da área. Porém, a partida terminou mesmo 1 a 0 para o Voltaço.

Campeonato Brasileiro Série C

Campinense-PB 0x1 Volta Redonda

(13/08/22 – estádio Amigão – 17h)

Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury, Edgar, Davison e Luiz Paulo; Bruno Gallo, Mauro Gabriel e Marcelo Gama; Igor Bolt, Gabriel Henrique e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Lelê (VRE)

Cartão amarelo: Ailton