Homem é preso com pistola dentro de casa em Porto Real

Um homem foi detido no sábado, dia 13, por posse ilegal de arma de fogo na Rua Campo Grande, no bairro São José, em Porto Real. Segundo a PM, ele foi encontrado em casa após denúncia de um popular dizendo que ele estava guardando a arma dentro da residência.

No imóvel, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 milímetros com 11 munições intactas de calibre 380. A PM informou que a arma estava embaixo do filtro de água da cozinha. Ele foi levado para a delegacia, sendo autuado pelo crime. (Foto: PM/Divulgação)