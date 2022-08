MEP faz avaliação de suas atividades no 1º semestre deste ano

O Conselho do MEP (Movimento Ética na Política), em modo remoto, realizou no último sábado, dia 13, uma reunião para avaliar as atividades do 1º semestre 2022. De acordo com a coordenação do MEP, durante a reunião, também foi discutido e aprovado a incorporação de novos membros para o suporte na área socioambiental dentro do conselho do Movimento. “Saúdo a todos e todas, abro nosso encontro na perspectiva de, embora sabendo dos grandes entraves, na cidade, no Estado e no Brasil, estou certo que, o que nos faz caminhar é estamos juntos, e de mão dadas.

O MEP na sua trajetória de 25 anos tem nos ensinado como resistir às intempéries e dificuldades. Acredito que nosso encontro vai oportunizar novos respiros, e com rodízios entre nós ficaremos fortes e firmes nos nossos propósitos”, disse o professor Erique Barcellos, vice coordenador do MEP, ao abrir a reunião do conselho.

Na sequência, Davi Sousa, diretor de ensino e conselheiro, apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pelo Movimento. “No mapa, nota-se, que entre encontros de trabalho, ações de rua, trabalhos de campo, reuniões com autoridades, presenças nas universidades, pesquisas e pronunciamentos, somaram 47 tópicos no 1º semestre. Em resumo: 15 na área sociopolítica, 21 do socioeducacional e 11 do socioambiental”, observou o Davi.

De acordo com Paulo Ricardo, conselheiro e responsável pela área de exatas do MEP, os conselheiros reagiram diante dos dados. “A forma integrada do trabalho tem ajudado muito. Por exemplo, notei que os estudantes do Pré-vestibular no retorno às aulas estão mais animados, creio que tudo seja fruto das movimentações anteriores.” Comentou o conselheiro.

Ampliação do conselho na área socioambiental

Saulo Karol, biólogo e professor do Pré-vestibular Cidadão e do Núcleo de Pesquisa do MEP, junto com a professora de física, Elienai Pereira, que também é bióloga, ligada à equipe que discute a poluição em Volta Redonda e também Sabrina Arantes, engenheira ambiental, ligada à equipe da Pedreira da Voldac, tiveram seus nomes aprovados para integrar o conselho do Movimento, em especial nas questões ligadas ao meio ambiente. O Professor Fernando ressaltou estar muito feliz e mais tranquilo com a aceitação de todos e a aprovação dos nomes.

O conselho aprovou também o Festival de Prêmios, a ser realizado no dia 16 de outubro, no Núcleo do Pré-vestibular do bairro Retiro. “A atividade objetiva a aquisição de materiais (carteiras, mesa, material didático e manutenção da sala de aula.” Lembrou Davi.