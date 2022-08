Na tarde deste domingo (14/8), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube enfrentou o Bonsucesso pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca (Série B2). Em confronto realizado no Estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro, as duas equipes não saíram do empatou de 0 a 0.

O primeiro tempo começou com a equipe da casa com maior posse de bola. Aos 6 minutos, o Bonsucesso fez boa jogada pela direita e a bola chegou a Ryan que chutou para defesa segura do goleiro Marcelo. Aos 9, após rebote, Sávio quase marcou para o Bonsuça ao acertar a bola no travessão. Aos 11, o Barra Mansa chegou bem com Carlos Gabriel que fez boa jogada pela direita e finalizou de longe. Aos 28, o Leão do Sul teve uma boa falta que foi cobrada por Carlão para fora. Aos 33, Ryan ganhou da defesa do Barra Mansa e chutou pra fora, perdendo grande oportunidade para o Bonsucesso. A primeira parte do jogo ficou mesmo no 0 a 0.

No segundo tempo, o jogo começou muito morno. A primeira boa oportunidade do Barra Mansa foi aos 19 minutos, quando Hallyson recebeu pela direita, cruzou rasteiro, mas o goleiro Josué se antecipou bem. Aos 22, Guilherme recebeu passe na entrada da área e chutou com muito perigo para quase abrir o marcador para o Bonsucesso. Aos 23, o Leão do Sul tema a chance com Carlão, que recebeu a bola pela esquerda, fez a finalização, mas a bola passou rente a trave. Aos 29, o Bonsuça chegou ao ataque com Sávio, que encheu o pé para boa defesa do goleiro Marcelo. Aos 37, Vianna fez boa cobrança de falta de muito longe, a bola foi passando por todos dentro da área e quase que o Barra Mansa inaugurou o placar. Aos 40, o Leão do Sul chegou muito bem com o Douglas chutando forte de fora da área e obrigando o goleiro Josué a espalmar para escanteio.

Aos 47, Hallyson recebeu na entrada na área, mas chutou fraco para defesa fácil do arqueiro do rubro-anil carioca.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo para a partida de volta pela semifinal do Campeonato Carioca (Série B2) no próximo domingo (21/8), no Estádio Leão do Sul. Mas antes, na quarta-feira (17/8), o time barra-mansense terá compromisso pela Copa Rio (OPG) diante do Audax Rio, às 15h, no Estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis.

14/8/2022 | Bonsucesso 0x0 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio Leônidas da Silva, Rio de Janeiro | Barra Mansa: Marcelo; Vianna, João Guilherme, Caio Joberto e Lazaroni; Victor Hugo, Hallyson e Lucca; Carlão, Andrey e Giva (Gustavo, Douglas, Pilad e João Victor). Téc. André Lopes.

Por Diogo de Oliveira Paula – Blog do Leão do Sul/Foto: Bonsucesso TV