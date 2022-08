Cinema itinerante leva sessões gratuitas a cidades do Sudeste e do Sul

Barra Mansa, no Rio de Janeiro, será primeiro município a receber a próxima etapa do projeto Cine Gira Brasil

Com a exibição gratuita de filmes que marcaram a infância e a adolescência de diversas gerações, o Cine Gira Brasil dá início a uma nova programação de cinema itinerante no Sudeste e Sul do País. O caminhão que transporta uma sala de cinema especialmente montada para o projeto irá passar por oito cidades nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, entre os dias 17 de agosto e 23 de setembro. Ao todo, serão 90 sessões de cinema gratuitas dos filmes O Rei Leão, Wall-e, Aladdin e Tom & Jerry.

O primeiro destino da atração é o estado do Rio de Janeiro, com paradas nas cidades de Barra Mansa, Resende, Rio de Janeiro e Volta Redonda, entre os dias 17 de agosto e 2 de setembro. Depois, a programação segue para o Paraná, onde fica de 12 a 16 de setembro, nos municípios de Pinhais e São Mateus do Sul. As últimas paradas do cinema itinerante são as cidades de Erechim e Vacaria, no Rio Grande do Sul, onde as sessões serão realizadas entre 19 e 23 de setembro.

Em doze anos de estrada, a iniciativa já visitou todas as regiões brasileiras e recebeu cerca de 180 mil pessoas. De acordo com Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura, o objetivo é ampliar esse número e tornar o acesso à cultura e ao cinema cada vez mais democrático. “O projeto vai a locais públicos e permite que as pessoas tenham contato com o cinema de forma simples”.

A sala onde serão exibidos os longas metragens tem 30 poltronas, telão de 120 polegadas, sistema de som e estrutura que garante acessibilidade. A estrutura recria a atmosfera de uma verdadeira sala de cinema em qualquer lugar.

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, o Cine Gira Brasil tem realização do Ministério do Turismo e da Magma Cultura, com apoio das prefeituras dos municípios que recebem a atração.

Veja a programação completa :

Rio de Janeiro

Barra Mansa – 17 a 19 de agosto

Sessões às 8h, 10h, 13h30, 15h50 e 19h.

Local: Parque da Cidade – Av. Pref. João Chiesse Filho, 1102 – Jardim Boa Vista

Resende – 22 a 24 de agosto

Sessões às 8h, 10h30, 13h, 15h, 18h e 20h.

Local: área de Lazer da Cidade Alegria – Rua das Samambaias

Rio de Janeiro – 25 e 26 de agosto

Volta Redonda – 29 de agosto a 02 de setembro

Paraná

Pinhais – 12 a 14 de setembro

São Mateus do Sul – 15 e 16 de setembro

Rio Grande do Sul

Erechim – 19 a 21 de setembro

Vacaria – 22 e 23 de setembro