Foi localizado nesta segunda-feira, o corpo de Walter Kleber da Costa, que pulou na última sexta-feira, dentro do Rio Paraíba do Sul.

Walter foi filmado pulando no Paraíba, na altura do bairro Ilha Parque. Ele ainda nadou tentando sair do rio, mas foi em vão.

O corpo foi encontrado às margens do Paraíba, no bairro Parque Maíra em Pinheiral. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços, em Volta Redonda.