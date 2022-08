Gata presa no topo de árvore há dias é resgatada em VR

O Corpo de Bombeiros de Volta Redonda finalmente conseguiu resgatar na noite desta segunda-feira (15) a gata que estava no topo de uma árvore na Rua Ghandi, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Acionados no início da tarde, somente 9 horas depois que o resgate conseguiu ser concretizado, já que os fios de alta tensão estavam apresentando risco à vida dos socorristas.

Segundo moradores, o animal estava na árvore havia quatro dias e não conseguia descer. A Light teve que mandar uma equipe para desligar a energia do poste, já que o animal estava entre os fios.

O resgate foi bastante comemorado pelos moradores, que aplaudiram a ação dos bombeiros após a gata ser retirada do galho.