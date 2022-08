Operação Lei Seca flagrou 595 motoristas dirigindo sob efeito de álcool durante o final de semana no Estado do Rio

Foram realizadas blitzes de fiscalização em diversas regiões do estado de sexta à domingo (12/08 à 14/08)

Volta Redonda foi cidade que mais registrou casos de alcoolemia (embriaguez ao volante), durante Operação Lei Seca, realizada na região do Sul Fluminense. A Operação abordou 295 motoristas e 69 deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.

A Operação Lei Seca no estado realizou 39 ações de fiscalização durante o final de semana, no total 3.892 motoristas foram abordados e 595 casos de alcoolemia foram registrados. O município de Nova Iguaçu se destacou com o maior índice de alcoolemia. Em blitzes realizadas no sábado, 30,8% dos motoristas abordados estavam dirigindo embriagados.