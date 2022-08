A ideia é oferecer um acervo composto por obras físicas e virtuais, além de computadores com acesso à internet

O deputado federal Delegado Antonio Furtado afirmou que destinará uma emenda no valor de aproximadamente R$ 150 mil reais para que uma biblioteca seja implantada nas instalações da AAP-VR (Associação dos Aposentados e Pensionistas), no bairro Nossa Senhora das Graças. A ideia é oferecer um acervo composto por obras físicas e virtuais, além de computadores com acesso à internet. O anúncio do investimento foi feito durante uma reunião com o presidente da entidade, Ubirajara Vaz, e com o ativista digital e pré-candidato a deputado estadual, Felipe Brito.

Para o parlamentar, incentivar a leitura é um estímulo que fomenta a criatividade e o raciocínio na “terceira idade”, auxiliando na manutenção da saúde mental. O deputado destacou que a atividade contextualiza o cotidiano, prevenindo o aparecimento e progressão de doenças neurológicas degenerativas.

– O hábito da leitura colabora para evitar os riscos de redução na capacidade cognitiva, comum em idades mais avançadas, como perda de memória e falta de atenção. Esse é só mais um projeto coordenado pela AAP-VR, entre tantos outros, que tem como objetivo principal promover bem-estar aos idosos, garantindo um envelhecimento com qualidade e, sobretudo, dignidade a essas pessoas – frisou.

Ubirajara contou que se orgulha de ter colaborado para que a AAP-VR se transformasse em um verdadeiro símbolo de defesa dos direitos dos idosos.

– São quase três décadas de lutas, batalhas e muitas vitórias. Somos referência e isso só nos motiva a continuar trabalhando. Toda vez que um idoso é bem atendido, mudamos um pouco a vida de alguém. Cada sorriso enche o nosso coração de alegria. Estamos gerando um eco positivo, que vem servindo de exemplo para muitas cidades. E nessa trajetória, contar com bons parceiros é fundamental. É por isso que não posso deixar de agradecer o deputado Antonio Furtado. Com muita sensibilidade, ele compartilha conosco a missão de cuidar de forma responsável de milhares de idosos – concluiu.