Um homem, de 59 anos, foi preso nesta terça-feira, por policiais civis da 89ª DP, no Centro de Barra do Piraí. Segundo o delegado Dr. Rodolfo Atala, o suspeito vinha descumprindo as medidas protetivas a favor de sua ex-mulher, o que levou a Justiça a determinar que ele fosse preso.

O homem havia sido denunciado por ela por violência física e psicológica.