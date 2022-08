Identificado homem morto a tiros no bairro Vale do Paraíba

Foi identificado como Marcus Vinícius Rodrigues, de 33 anos, o homem encontrado morto com vários tiros, na manhã desta terça-feira , dia 16, no Loteamento Vale do Paraíba, em Barra Mansa.

O corpo estava na Rua 6, em uma área de mata.O óbito foi confirmado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Acredita-se que a vítima foi executada na noite da segunda-feira, dia 15. As primeiras informações são de que o crime teria relação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o crime.