Ipec: Lula tem 44% e Bolsonaro 32% no 1° turno de 2022

A nova pesquisa de intenções de voto divulgada na segunda-feira, 15, mostra o ex-presidente Lula (PT) com 44%, aumento de 4 pontos percentuais em relação à última semana. O presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece com 32%, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 6%, e pela emedebista Simone Tebet, com 2%.

A sindicalista Vera Lucia (PSTU), com 1%. O cientista político Luiz Felipe D’Avila (Novo), o ex-deputado José Maria Eymael (DC), o empresário Pablo Marçal (Pros), o técnico em mecatrônica Leonardo Péricles (UP), a professora Sofia Manzano (PCB) e a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) foram citados, mas não chegaram a 1% das menções.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03980/2022.