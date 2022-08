Justiça anula operação Cadeia Velha

Com isso, Albertassi pode voltar a se candidatar

O Tribunal Regional da 2ª Região (TRF-2) anulou, na segunda-feira (15), a Operação Cadeia Velha. Por decisão do desembargador Ivan Athiê, os autos foram retirados da 7ª Vara Federal, do juiz Marcelo Bretas, e enviados à Justiça estadual. Com isso, o ex-deputado Edson Albertassi, alvo da operação deflagrada há cinco anos, pode voltar a se apresentar como candidato em eleições.

A Justiça Federal concluiu que denúncias de suposto pagamento de propina envolvendo empresários de transportes não são crimes federais, o que afasta a competência do TRF-2ª Região. Este é agora também o entendimento do próprio Ministério Público Federal. Além de Albertassi, a Operação Cadeia Velha prendeu dois ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani, já falecido, e Paulo Melo.

Albertassi ficou em regime fechado por dois anos e oito meses, cumprindo, em seguida, prisão domiciliar por mais dois anos. Ele fora condenado a 13 anos e quatro meses em regime fechado – sentença anulada posteriormente.

Albertassi tem mais de 25 anos na vida pública e foi preso na ocasião justamente no dia em que seria nomeado para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, cuja operação foi autorizada pelo então desembargador Abel Gomes. As informações são do site Agenda do Poder. Matéria: Foco Regional /Fernando Pedrosa