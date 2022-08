Evento reuniu jovens de escolas públicas e privada do município, além de integrantes do projeto Garoto Cidadão

Você já ouviu falar sobre metaverso? A junção do mundo virtual com o real foi tema de uma palestra realizada na manhã desta terça-feira, dia 16, no teatro do Colégio João XXIII, no bairro Retiro, como parte da programação do Mês da Juventude em Volta Redonda. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), em parceria com a Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv-VR), reuniu jovens do Colégio Municipal João XXIII – da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), do Colégio Estadual Rio Grande do Norte e da Escola Técnica Pandiá Calógeras, além de integrantes do projeto Garoto Cidadão, da Fundação CSN.

O assunto foi abordado pelos representantes da Microsoft – empresa multinacional norte-americana que faz parte do setor de tecnologia: Glauter Jannuzzi, líder da comunidade de MVPS da América Latina, e Anderson Gobbi, líder global de Compliance.

Segundo a diretora de inovação da SMDET, Letícia Oliveira, Volta Redonda está andando a passos largos no caminho da inovação e a ideia é inserir ainda mais os jovens na inovação tecnológica. “A gente quer transformar Volta Redonda e só tem como capacitar e inovar a cidade começando pelos jovens”, disse.

Já falando sobre a escolha do local da palestra, a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, ressaltou que foi pensado estrategicamente, trazendo o metaverso para uma escola pública, que recebe jovens de bairros de comunidades. “É dar esta oportunidade de diálogo para jovens que talvez não teriam acesso a este tipo de conteúdo, até pela expectativa da localidade”, ressaltou.

O que é metaverso?

Foi com essa questão que Gobbi iniciou a palestra, explicando que é a evolução na forma de consumo do conteúdo web em uma experiência mais imersiva. “Estamos muito acostumados com conteúdo estático, como vídeo, áudio, foto e redes sociais. O que estamos esperando é que com a evolução da web2 para a web3, e do modelo de consumo descentralizado do conteúdo da internet, a experiência seja mais imersiva”, explicou.

Os palestrantes também abordaram a importância de trazer conceitos que os jovens já vivem, estão muito antenados, porém não conhecem a fundo, não tendo uma visão de futuro do mercado de trabalho e das muitas possibilidades de carreira.

“A magia deste mundo de tecnologia é que, hoje, muita gente que se forma, tá se formando para profissões que nem existem ainda. Com isso, vamos ter nos próximos cinco, dez anos, uma revolução proporcionada pelo metaverso”, projetou Jannuzzi.

Diversão e aprendizado

Os jovens presentes na palestra não apenas aprenderam sobre o metaverso, como também vivenciaram. A aluna do João XXIII, Deslyene Vitória, de 15 anos, utilizou os óculos de realidade virtual e foi “teletransportada” para uma praia. “É incrível, muito lindo e muito legal”, descreveu a estudante.

Já o aluno da ETPC, Guilherme Fernandes, falou da importância do uso da tecnologia no mercado de trabalho. “Com o passar dos anos, estamos percebendo que a tecnologia está impactando várias profissões. Por isso, é importante estarmos por dentro destas evoluções”, falou.

Discurso reforçado por Bruno Gabriel, de 18 anos, aluno do João XXIII. “Tecnologia está cada vez mais avançada e é muito bom estar por dentro, porque cada vez mais vamos aprendendo e evoluindo, até para a área de trabalho e o meu futuro profissional”, afirmou. Foto: Cris Oliveira-Secom/PMVR