Cuidados, fiscalização e proteção ao meio ambiente foram temas do bate-papo

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o guarda municipal Mario Petrili e o conselheiro municipal de Juventude, Rodrigo Beltrão, participaram da Roda de Conversa promovida pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Volta Redonda. O encontro aconteceu nesta semana, na sede da entidade no bairro Jardim Paraíba. O tema foi “A Importância da Guarda Municipal na Proteção do Patrimônio Ambiental do Município”.

Os agentes da segurança pública explicaram aos presentes que a Guarda Municipal (GMVR) tem o dever legal de proteger o patrimônio ecológico e ambiental do município, e isso é feito através de rondas diárias nas áreas verdes, como o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, Refugio da Vida Silvestre Vale dos Puris, Parque Natural Municipal de Volta Redonda, além dos limites da Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da Cicuta.

Entre as ações de destaques estão: combater as queimadas que causam muitos prejuízos; impedir a caça e pesca ilegais, bem como os maus-tratos de animais; combater a venda ilegal de animais silvestres; fiscalizar o descarte ilegal de resíduos, e combater as construções irregulares nas margens dos rios e córregos que cortam o município.

“É importante que as pessoas tenham conhecimento do nosso trabalho na preservação e manutenção das áreas ambientais do município”, disse o guarda Petrili, graduado em Tecnologia em Gestão Ambiental, especialista em Educação Ambiental e Direito Ambiental.

“Atualmente, os guardas municipais da nossa cidade estão preparados para atuarem como fiscais do meio ambiente, fazendo o serviço com propriedade e sempre podemos contar com a consultoria especializada do GM Petrili”, ressaltou o secretário Luiz Henrique, acrescentando que é preciso a participação da população através de denúncias, que podem ser feitas aos números 153, 156 e 199.

No final do evento, a OAB/VR entregou um certificado a todos os participantes. Fotos cedidas pela Semop (secretaria de Ordem Pública). Secom/PMVR