Baltazar vai às ruas no primeiro dia de campanha

Região Leste, em Barra Mansa, e Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, foram os primeiros locais a receber o candidato a deputado federal

O primeiro dia de campanha começou agitado para o candidato a deputado federal Baltazar. Durante a manhã, percorreu os comércios do bairro Nove de Abril, na Região Leste de Barra Mansa. No fim da tarde aproveitou para conversar com eleitores na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Por onde passou, recebeu palavras de incentivo e aproveitou para falar sobre os projetos e compromissos para o sul do Estado.

– Temos um período curto de campanha. Esses 45 dias serão de muita conversa e caminhada pelas cidades. É bom sentir o carinho das pessoas. Sempre lembram do trabalho que já realizamos, seja como vereador, prefeito de Volta Redonda ou deputado federal. Com experiência, é possível fazer muito mais pela nossa região – destacou Baltazar.

Aumentar as ofertas de emprego, dar condições das pessoas terem comida na mesa, transformar o Sul Fluminense em Região Metropolitana para receber mais recursos federais e defender a família são os principais compromissos assumidos por Baltazar.

– Quando a Peugeot estava decidindo onde instalar a fábrica, reuni assinaturas dos prefeitos da região em uma carta enviada a empresa. Isso foi fundamental para ser instalada em Porto Real e gerar emprego e renda no Sul Fluminense. Eu já fiz e sei que é possível fazer de novo. Esse é o meu compromisso – afirmou o candidato a deputado federal.

Essas propostas foram aprovadas nas conversas com Baltazar durante as caminhadas. Por conhecerem suas realizações, as pessoas sabem que podem confiar nos compromissos apresentados.

– Conheço a trajetória do Baltazar. Sei o que fez pela população mais carente. Tudo que promete, ele faz. Ele é verdadeiro. Confio e voto no Baltazar! – enfatizou a comerciante Solange Sobreira.