Grebal abre as portas para o Sarau TransFLORmação, no próximo sábado

O Grêmio Barra-mansense de Letras abre as portas para receber o “Sarau TransFLORmação – Gênero e Diversidade num Tempo de Domínio”, no próximo sábado, dia 20, às 17h30. O espetáculo aborda sobre violência de gênero e diversidade e os interessados devem confirmar presença até quinta-feira, dia 18, pelo WhatsApp (24) 99912-1975.

O projeto fala da violência histórica contra as mulheres e todas as pessoas por questão de orientação sexual, através de música e poesia que o tornam de certa forma mais leve também.

“Ao longo dos anos, o Grebal tem sido referência no meio literário. Agora, totalmente revitalizado, tem seus espaços ampliados para receber os artistas da região. Uma vez que a literatura está presente em todas as formas de arte. Pensando assim, o Grebal se orgulha em receber talentos dos diversos gêneros artísticos e abre as portas para receber a atriz, poeta e declamadora Rita Procópio com sua equipe de músicos, que brindarão a todos com o Sarau TransFLORmação”, expressou o presidente do Grebal, Paulo Rangel.

A entrada é apenas a doação de uma caixa de leite. O evento é composto por uma exposição inicial de 47 estatuetas, divididas em 15 cenas de situações reais de violência de gênero, seguido de performances teatrais, poéticas e apresentações musicais, além de um debate de encerramento.

“A gente precisa falar sobre isso. Porque consciente as pessoas já são. O algoz sabe que é errado se apropriar do corpo e da vida do outro; a vítima precisa aprender a se defender, a se impor para buscar justiça. Nós precisamos falar sobre isso, ver isso reproduzido em cenas, mesmo que choquem, porque nós precisamos nos reerguer. Conquistar nosso espaço e nossos direitos”, defende a diretora e atriz Rita Procópio.

A produção é composta pela diretora e Carina Sandré, que participa do espetáculo, além de Adriano Oliveira. A apresentação conta com Carla Beatriz Tibúrcio e Perla Moura.

“Estou muito feliz, porque sei que meu projeto tem uma mistura de diversas artes para falar de um assunto de grande importância. Feliz que muita gente vai se ver nele e também que apresentar no palco do Grebal é uma grande honra para mim. Um grêmio literário é um lugar de soltar as palavras. Então, é o lugar certo para apresentar esse projeto, que é um grito de desabafo, de socorro e ao mesmo tempo, um grito de alerta”, enaltece a atriz.

O Grêmio Barra-mansense de Letras fica na Rua Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa.

—