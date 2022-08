Ação será possível através de parceria entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública e a Polícia Civil

Uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), e a Polícia Civil vai criar um canal de orientação para idosos. O objetivo é evitar que essas pessoas sejam vítimas de estelionato. O serviço ficará disponível 24 horas através do 197, a partir desta sexta-feira (19).

Nesta quinta-feira (18), o delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Luiz Jorge Rodrigues, ministra uma capacitação para funcionários da Semop, às 14h30, no auditório da secretaria, na Ilha São João. O intuito é qualificar os profissionais no atendimento a possíveis vítimas. Também participam da qualificação agentes da Patrulha do Idoso.

“Por dia, temos uma média de mais de 50 registros de ocorrências por estelionato feitos de forma online. Podemos dizer que 60% dos registros hoje são deste tipo de crime. São diversos tipos de golpes e as vítimas mais comuns desses criminosos são os idosos. Por isso, queremos disponibilizar um canal, com profissionais capacitados, onde vamos poder avaliar a situação relatada pela pessoa e orientá-la, evitando assim que ela possa tomar decisões sozinha e caia em golpes”, disse o delegado Luiz Jorge Rodrigues.

O secretário da Semop, Luiz Henrique Barbosa Monteiro, destacou que através de parcerias com as demais forças de segurança do município, o governo vem buscando oferecer serviços que possam contribuir com o bem-estar da população.

“Este treinamento com todo o efetivo da Semop, principalmente da Central de Atendimento Único (CAU), e Patrulha do Idoso, busca reduzir esta prática delituosa que tem como vítimas, principalmente a terceira idade. E também traçar uma linha investigativa, a fim de responsabilizar quem pratica este crime”, disse Luiz Henrique, agradecendo a iniciativa do delegado titular da 93ª DP, Luiz Jorge Rodrigues.