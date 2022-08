Com o slogan, O Futuro Começa Agora, Thiago Valério, candidato a deputado estadual pelo PDT, deu o ponta pé inicial em sua campanha na manhã desta terça-feira, 16, em seu comitê, no Centro de Barra Mansa. A equipe foi reunida para apresentação do jingle e do número de campanha 12.090. Ainda pela manhã fez uma visita rápida a cidade de Porto Real para um bate-papo com apoiadores. Na parte da tarde caminhou pelo bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, onde reside.

Gente como a gente. Assim Ana Paula da Silva Santos, definiu Thiago Valério. A moradora da Região Leste, bairro Santa Rita, contou que o conheceu em 2020 durante sua carreata na eleição para prefeito. ” Eu o vi e perguntei para um amigo do bairro Vista Alegre. Ele me falou muito bem do Thiago, então fui conhecê-lo. Gostei dele porque ele é gente como a gente, é povão, tem empatia. Então nesta eleição ele tem meu apoio”, pontuou.

Para Thiago, o caminho que ele percorreu até aqui o deixou mais preparado para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). “Estou muito animado, convicto de que estamos no caminho certo. Caminho esse que eu venho travando há muitos anos, desde meu trabalho comunitário, passando pela vereança e candidatura para prefeito quando tive mais de 15 mil votos. Nesta eleição quero lutar para recuperar o nosso Estado do Rio e plantar a semente de uma grande transformação, através da Educação, da Honestidade e da Justiça Social”, disse, afirmando ainda que, se eleito, fará um trabalho muito forte pelo Sul Fluminense. “Peço a população que confie não só no que estou apresentado, mas no que eu já venho mostrando ao longo desses anos. Quero com muito respeito ser o representante a altura que a população precisa porque o futuro começa agora”, apontou.