Sub-20 do Barra Mansa perde para o Audax Rio e está fora da Copa Rio

O time Sub-20, do Barra Mansa Futebol Clube foi derrotado na manhã desta quarta-feira, dia 17, para equipe do Audax Rio, no Estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis, jogo de volta da primeira fase da Copa Rio (Torneio Otávio Pinto Guimarães). O placar de 3 a 0 classificou o Audax Rio para enfrentar o Nova Iguaçu na segunda fase do torneio.

O sub-20 do Audax Rio chegou ao primeiro gol aos 36 minutos do primeiro tempo e, aos 40, ampliou para 2 a 0. Aos 8 minutos da etapa complementar, a equipe laranja passou a jogar com um a menos após ter um jogador expulso. Aos 88, o Audax Rio fez mais um e fechou o placar: 3 a 0.

O sub-20 do Barra Mansa volta as suas atenções para a sequência do Campeonato Carioca (Série B2), quando entrará em campo pelo jogo de volta da semifinal diante do Bonsucesso no próximo domingo (21/8), às 14h45, no Estádio Leão do Sul. A partida de ida terminou em empate de 0 a 0.

17/8/2022 | Audax Rio 3×0 Barra Mansa

Copa Rio (OPG) – sub-20 | Estádio Jair Toscano, Angra dos Reis | Barra Mansa: Marcelo; Vianna, Caio Joberto, Cauã Angra e Lazaroni; Luizinho, Gustavo e Hallyson; Carlão, Andrey e Baré. Téc. André Lopes.

Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: BMFC (divulgação)