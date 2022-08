Valença: mãe chama a PM para conter o filho de 12 anos

Ela foi agredida por ele com chutes

A Polícia Militar precisou ser chamada, no final da noite da terça-feira (16), para conter um menino de 12 anos que estava agredindo a mãe e quebrando objetos da casa da família no bairro Barroso, em Valença. A mãe acionou a PM depois de ser agredida com chutes nas pernas. Segundo ela, outras pessoas também foram agredidas.

A mulher foi atendida no UPA (Unidade de Pronto Atendimento da cidade. O caso foi levado à delegacia com o acompanhamento do Conselho Tutelar, sendo registrado como vias de fato (agressão física). O menor foi liberado com a mãe após a confecção do registro policial.