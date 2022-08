Carreta carregada com bobinas tomba no bairro Boa Sorte

Uma carreta carregada com bobinas de aço tombou na tarde desta quinta-feira, na Avenida Leonísio Sócrates Batista, nas proximidades da entrada do bairro Piteiras no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

O tombamento ocorreu numa curva em frente ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER). Segundo informações do local, o condutor foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de urgência) e levado para a Santa Casa de Misericórdia.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. Segundo a Guarda Municipal a remoção das boninas será feita a partir das 20 horas.