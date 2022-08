Condenado por estupro de vulnerável é preso em Barra Mansa

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na manhã desta quinta-feira, um homem de 45 anos, condenado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na Rua Catulo da Paixão, no bairro Santa Inês.

Ele foi condenado por a 12 anos e seis meses de prisão, inicialmente em regime fechado. De acordo com a PM, o crime ocorreu em 2010, quando a vítima, na época enteada do acusado, tinha apenas 14 anos.

O mandado de prisão foi expedido no último dia 08, assinado pelo desembargador Carlos Eduardo Roboredo. O acusado recorreu da condenação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que rejeitou o recurso por unanimidade.