Homem é preso suspeito de tentar estuprar mulher, em Arrozal

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira, dia 17, um homem, de 39 anos, suspeito de tentar estuprar uma mulher dentro de um carro, no distrito de Arrozal, em Piraí (RJ).

De acordo com policiais civis, o caso aconteceu há quase dois meses, onde a vítima teria sido puxada para dentro do carro enquanto ele se masturbava. Ela usou toda a força e conseguiu fugir do tarado.

Policiais civis trabalharam no caso e após investigações chegaram até o suspeito. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o homem, que foi capturado em seu trabalho, na Via Dutra, na altura de Arrozal.