Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa

Uma mulher de 28 anos foi presa por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (18) no bairro Estamparia, em Barra Mansa. Ela foi flagrada na Rua Eduardo Junqueira.

Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram até a mulher por meio de uma denúncia de populares, dizendo que ela estava de camisa cinza, bermuda e boné camuflado vendendo entorpecentes no local. Com a suspeita foi apreendida uma sacola plástica contando 68 pinos de cocaína, 40 trouxinhas de maconha, uma folha com anotações do tráfico e R$ 60.

Questionada, ela admitiu o crime de tráfico e disse pertencer a uma facção criminosa. A suspeita foi levada para a delegacia, onde foi autuada pelo crime. Após perícia, foi constatado que ela portava 85 gramas de drogas. (Foto: Polícia Militar)