Policiais civis prendem suspeitos de tráfico de drogas em Barra Mansa

Policiais civis da 90ª DP, comandados pelo delegado Michel Floroschk, prenderam dois homens em flagrante, na tarde da quarta-feira (17), na Rua José Soares, no bairro Roberto Silveira, também conhecido como Várzea das Oficinas, em Barra Mansa.

Um dos presos, segundo o delegado, é apontado como gerente do tráfico no bairro e tentava fugir ao perceber a movimentação policial. O outro vinha sendo monitorado há algum tempo. Pouco antes da prisão, os agentes viram quando ele entregou droga a um usuário. Uma parte dos agentes deu a volta no quarteirão e abordou o dependente, que havia comprado dois pinos de cocaína.

Também de acordo com o delegado Floroschk, de início, o homem se mostrou colaborativo, mas, ao ser informado que seria levado à delegacia, reagiu com violência, agredindo um inspetor com chutes e empurrões até ser dominado com a ajuda do próprio delegado e de outros dois policiais.

Em seguida, a equipe voltou sua atenção para o alvo. Ele foi abordado na rua e não resistiu. O suspeito admitiu que tinha drogas em casa. Na residência, foram apreendidos crack, maconha e cocaína. A quantidade de cada entorpecente não foi informada.

Quanto ao dependente que agrediu o policial, o delegado explicou que ele não foi autuado. “É uma pessoa extremamente perturbada, viciada. Precisa de tratamento”, disse o delegado. (Foto: Polícia Civil) Por: Foco Regional