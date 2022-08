Policiais militares prendem foragido da Justiça, em Barra do Piraí

Agentes do Serviço Reservado do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam em Barra do Piraí um jovem de 23 anos foragido da Justiça desde o ano passado. A prisão ocorreu na quinta-feira (17), mas só foi divulgada na tarde desta sexta (18).

Segundo a PM, os agentes receberam informações de que o procurado estava se escondendo em uma casa na Rua Júlio Teles, no bairro Química. Ao ser abordado, o rapaz não portava nada de ilegal. Na delegacia de Barra do Piraí foi constatado que, contra ele, havia outro mandado de prisão expedido pela Justiça num caso em que ele é suspeito de tráfico e associação para o tráfico de drogas.