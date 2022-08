Secretarias de Ordem Pública e de Transporte e Mobilidade Urbana debateram estacionamento alternativo, fluidez e ordenamento do trânsito

Com o objetivo de organizar os acessos e criar um plano alternativo de estacionamento para grandes eventos no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, promoveu reuniões de trabalho envolvendo o setor de segurança do shopping, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). O primeiro evento será o show da banda mineira Skank, nesta sexta-feira (19).

A reunião aconteceu ‘in loco’ na quarta-feira (17), para que as equipes pudessem idealizar o plano alternativo de estacionamento, minimizando os contratempos e para não acontecer de veículos ficarem presos em estacionamentos privados, ou mesmo que sejam estacionados de forma indevida na via, causando transtornos. Haverá ainda uma área reservada aos táxis, oferecendo mais segurança aos frequentadores.

A Guarda Municipal de Volta Redonda e a STMU estarão presentes ao local do evento, visando aprimorar a sinalização eventual e o dispositivo com guardas municipais, objetivando mais segurança. Mesmo assim, os organizadores fazem um apelo à população para que evitem a circulação nas proximidades do shopping, no período compreendido do evento, que será das 21h30 de sexta-feira até às 3h do sábado (20).

“É importante o poder público achar alternativas a fim de atender à demanda da população, para que todos possam ter o seu momento de lazer com tranquilidade”, assegurou o secretário Luiz Henrique.

Estiveram presentes à reunião o subcomandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula; o representante da SMTU, Ronaldo Bento; o gestor de Segurança e Estacionamento do Park Sul, Paulo Cesar Rocha; e o presidente da Cooperaço (cooperativa de táxis), Clovis Barbosa da Silveira. Foto cedida pela Semop.